У ВСУ показали, как современный российский беспилотник "беспомощно падает с высоты и громко шлепается о землю"

У ВСУ показали, как современный российский беспилотник "беспомощно падает с высоты и громко шлепается о землю"

Штурмовики "Закарпатского легиона" сбили еще один российский беспилотник "Орлан-10".

Воздушная цель была уничтожена из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Об этом 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада сообщает в своем Фейсбуке.

На соответствующем видео видно, как вопреки своему гордому названию, "Орлан" с дымовым шлейфом "беспомощно падает с высоты и громко шлепается о землю", а его остатки догорают в засеянном украинском поле.

"Закарпатский легион" отмечает, что "Орлан-10" – это один из новейших дронов росармии, оснащенный видеокамерами с углом обзора 360 градусов. Он может подниматься на высоту до 5 км, а в автономном режиме улетать от пульта управления вплоть до 600 км. "Орлан-10" летает со скоростью до 150 км и может находиться в воздухе до 18 часов.

"С помощью этого дорогостоящего аппарата россияне не только корректируют артиллерийский огонь, но проводят радиоразведку и глушат мобильную связь. Однако этот конкретный дрон своё уже отлетал", — говорят военные.

Напомним, в Одессе в понедельник, 2 мая, украинские защитники сбили российский беспилотник, ведущий воздушную разведку над городом.

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