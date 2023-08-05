У ВСУ появилась полевая форма для женщин (фото)

Работа по внедрению женской полевой формы началась еще в 2022 году.

В Минобороны утвердили образец униформы для женщин-военных и в ближайшее время начнутся закупки и поставки в войска.

Об этом сообщается в ведомстве.

Теперь женская летняя полевая форма официально поставлена на обеспечение. Работу над комплектом начали еще в 2022 году. В обновленной модели были учтены все пожелания участвовавших в военных испытаниях.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, по результатам военных (исследовательских) испытаний костюма летнего полевого для военнослужащих, была утверждена техническая спецификация на данный вид вещевого обеспечения.

"Модель костюма летнего полевого для наших военнослужащих проходит надлежащие процедуры в заявленные сроки. Техническая спецификация и образец-эталон уже утверждены. В ближайшее время будут начаты соответствующие процедуры закупок и поставок в войска", — сказал Резников.

Кроме того, министр подчеркнул, что также продолжается работа по внедрению женского бронежилета.

Так выглядит форма

"Уже есть первые образцы женских бронежилетов. Продолжается их изучение на соответствие технической спецификации. После всех соответствующих испытаний и согласований будут утверждены образцы-эталоны бронежилетов. В конце концов, наши защитницы смогут получить не только полевую форму, но и средства индивидуальной защиты в соответствии с их ан данных", — отметил он.

Сегодня в рядах ВСУ проходит службу около 42 тысяч женщин-военнослужащих, около пяти тысяч из них находятся на передовой, где выполняют боевые задания наравне с мужчинами.

Напомним, Минобороны завершило первый этап военно-исследовательских испытаний. Тактические кроссовки для Вооруженных сил Украины уже прошли первый этап проверки на удобство и комфорт.

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