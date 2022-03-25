У ВСУ сейчас больше танков, чем в начале войны: сколько "отжали" у оккупантов

Разница в захваченных танках говорит о недостаточной подготовке России к высокоинтенсивной войне против решительного врага.
Украинская армия через месяц полномасштабной войны имеет больше танков, чем в начале, потому что захватила не менее 117 единиц у российских оккупантов.
Об этом свидетельствуют данные аналитиков, пишет Forbes.
Отмечается, что это только те захваченные танки, которые могут быть подтверждены визуально. Фактическая сумма наверняка намного выше.
В то же время россияне захватили по меньшей мере 37 украинских танков. Этого количества недостаточно, чтобы компенсировать примерно 274 танка, которые они потеряли по разным причинам.
Сколько из захваченных танков и других транспортных средств пригодны для дальнейшего использования, подтвердить сложно.
Разница в захваченных танках говорит о недостаточной подготовке России к высокоинтенсивной войне против решительного врага. Это также свидетельствует о преимуществах, которыми владеет любой защитник перед нападающим.
Напомним, что за прошедшие сутки, 24 марта, украинские военнослужащие отбили девять вражеских атак армии Российской Федерации. Были уничтожены 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем армии оккупанта.
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