У ВСУ сообщили, действительно ли оказались в окружении на Времевском направлении

Враг пытается обойти Новоселку с восточного фланга и даже с севера. В то же время Силы Украины обороны проводят стабилизационные мероприятия.

Ситуация на Времевском направлении сложная, российская армия несколько дней подряд проводит много штурмовых действий, однако нельзя говорить о возможном окружении украинских войск.

Об этом спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил в комментарии "Укринформу".

Волошин рассказал, что на Времевском направлении враг уже несколько дней подряд проводит более 40 штурмовых действий в сутки.

"Вчера – 47 (штурмовых действий – ред.), сегодня – 44. Он пытается обойти Новоселку с восточного фланга и даже с севера. В то же время Силы обороны юга знают об этих намерениях, ведут активную оборону, проводят стабилизационные мероприятия, и поэтому говорить про какое-то окружение рано", — подчеркнул спикер Сил обороны юга.

Он добавил, что российская армия несет большие потери. Так, украинские войска ежесуточно ликвидируют около 200 оккупантов и десятки единиц их техники.

"Вчера было уничтожено 8 танков и до полутора десятков бронированных машин. Сегодня — 4 танка и до 5 боевых бронированных машин. Наши защитники уничтожают их силы, которые пытаются вклиниться в нашу оборону, там, где можно, проводят активные боевые действия по восстановлению своих позиций", – рассказал Волошин.

Напомним, ранее аналитики DeepState и лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявили, что украинские войска оказались в полном окружении в Макаровке южнее Великой Новоселки.

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