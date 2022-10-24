У задержанного директора "Мотор Сичи" Богуслаева есть российский паспорт – СМИ

С 2006 года Богуслаев имел доступ к государственной тайне.

У задержанного директора "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева с 2000 года есть российский паспорт.

Об этом сообщает "Радио Свобода", в распоряжение которого попали документы Богуслаева.

Согласно данным в РФ, 15 октября 2000 года Богуслаев в Москве обратился за получением российского паспорта в обмен на свой советский, выданный ему в 1979 году. Уже 18 октября он получил документ.

Фото: Радио Свобода

На сайте налоговой службы РФ говорится, что у Богуслаева также есть индивидуальный налоговый номер для уплаты налогов в стране-агрессоре.

Фото: Радио Свобода

Кто такой Вячеслав Богуслаев и почему его подозревают в государственной измене

В прошлом Богуслаев был доверенным лицом кандидата в президенты Украины Виктора Януковича. С 2006 года подозреваемый в государственной измене был народным депутатом четырех созывов подряд. Во время своих каденций он входил в комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне и имел доступ к государственной тайне.

В 2019 году журналисты Bihus.Info сообщали, что предприятие "Мотор Сич" продает россиянам двигатели к вертолетам. Это делалось, несмотря на официальный запрет сотрудничества с государством-агрессором.

Дело о финансировании терроризма представителями завода "Мотор Сич" СБУ открыло в 2016 году. Сообщалось, что предприятие заплатило террористам из фейковых республик на территории Украины 32 млн. российских рублей.

Также стало известно, что Богуслаев продал часть акций военного предприятия китайцам. Более 25% акций оставались за "Укроборонпромом". Тогдашний глава концерна "Укроборонпром" Айварас Авбромавичюс подтвердил, что китайские инвесторы купили акции компании "Мотор Сич", а АМКУ проверяет сделку. Против продажи акций "Мотор Сичи" выступали США – там опасались, что это будет способствовать наращиванию военных сил Китая. В 2021 году решение о продаже китайцам "Мотор Сичи" приостановили через суд. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что предприятие будут пытаться вернуть в собственность государства.

В октябре 2022 года Служба безопасности Украины задержала президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева по подозрению в работе на Российскую Федерацию. Сотрудники СБУ также задержали начальника Департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич". Им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ст. 111-2 (пособничество государству агрессору).

24 октября СБУ опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подтверждающих его сотрудничество с РФ. Он был не против того, что Россия разбомбила часть "Мотор Сечи" и договаривался о поставках России двигателей.

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