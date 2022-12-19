У Захаровой снова истерика: представительница МИД РФ пригрозила Греции из-за возможной отправки Украине С-300

Накануне в Греции заявили, что могут передать Украине комплексы С-300, если Соединенные Штаты разместят вместо них на Крите свои ЗРК Patriot.

Официальная представительница МИД Российской Федерации Мария Захарова снова разразилась угрозами из-за военной помощи Украины. В этот раз угрозы прозвучали в адрес Греции из-за возможной отправки Украине систем противовоздушной обороны С-300.

Об этом сообщает пресс-служба МИД страны-агрессорки.

Так, по ее словам, Россия считает "провокационными" и "враждебными" планы по поставкам Украине С-300 и других средств ПВО российского/советского образца.

Захарова также обвинила Грецию в "преступной войне против мирного гражданского населения Донбасса, Запорожья и Херсонщины, в том числе многочисленных проживающих там этнических греков", если страна согласится предоставить Украине вооружение.

Она также упомянула о существовании "российско-греческих межправительственных соглашений о военно-техническом сотрудничестве от 30 октября 1995 г. и о поставках продукции военного назначения от 3 декабря 2013 г.", которые запрещают Греции реэкспорт поставленной РФ военной техники третьей стороне без согласия России.

Напомним, министр обороны Греции Николаос Панайотопулос заявил о готовности отправить системы ПВО С-300 в Украину и только при условии, что США установят на Крите вместо них ЗРК Patriot.

Также он отметил, что в случае получения американских аналогов, его страна также может отправить Украине ЗРК Тор-М1 и Оса-АКМ.

Ранее сообщалось, что в России отреагировали на планы США передать Украине в ближайшее время системы ПРО Patriot и пригрозили "непредсказуемыми последствиями".

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