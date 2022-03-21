У захватчиков РФ стремительно растет смертность среди тяжелораненых – Генштаб

Оккупанты также нуждаются в ремонте и восстановлении военной техники, впрочем, в России заводы приостановили работу.
У российских военных фиксируется большой процент смертности среди тяжелораненых захватчиков.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Отмечается, что оккупанты также нуждаются в ремонте и восстановлении военной техники, впрочем, в России заводы приостановили работу.
"По имеющейся информации, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства приостановлена работа предприятий корпорации "Уралзавод" и Челябинского тракторного завода. Указанные предприятия специализируются на изготовлении и ремонте танков, а также другой бронированной техники для нужд вооруженных сил российской федерации", – говорится в сообщении.
Ранее в Генштабе сообщили, что подавляющее большинство задач, которые ставились перед оккупационными войсками их командованием, остаются невыполненными. Захватчики продолжают практику привлечения к непосредственным боевым действиям личного состава воинских частей и подразделений обеспечения.
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