У Залужного нашли "прослушку": появились новые подробности — СМИ

Микрофон был также обнаружен в кабинете личного помощника Залужного.

Прослушивающее устройство у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного обнаружили на командном пункте.

Об этом сообщает военный обозреватель Юрий Бутусов со ссылкой на источники Цензор.нет, близкие к спецслужбам.

Также читайте В США машина влетела в авто из кортежа Джо Байдена (видео)

"Под рабочим столом в одном из кабинетов, которым пользуется главнокомандующий ВСУ Залужный, во время подготовки к перемещению на новое местоположение был обнаружен микрофон прослушивающего устройства. Микрофон самодельного производства. На данный момент не обнаружен канал связи и устройство для записи и хранения информации. После обнаружения микрофона был проведен осмотр и в других помещениях штаба", — информирует он.

Кроме того, по данным источников, микрофон был обнаружен в кабинете личного помощника Залужного — Константина Бушуева.

Служба безопасности проводит следственные действия.

Бутусов утверждает, что весь персонал, имевший доступ в кабинеты штаба, проходит полиграф.

Была ли утечка информации и что именно могло быть предметом утечки — придется установить следствию, подчеркнул он.

Напомним, 17 декабря СБУ сообщили об обнаружении технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По этому факту возбуждено уголовное производство.

Ведущие новости дня: