У Запада были нереалистические ожидания по скорости контрнаступления ВСУ – британский эксперт

По его мнению, пока рано объявлять текущую контрнаступательную операцию успешной или неудачной.

На Западе имели несколько нереалистические ожидания скорости украинского контрнаступления.

Такое мнение высказал соучредитель британского аналитического центра Council on Geostrategy Джеймс Роджерс, передает Newsweek.

"Россияне учатся на своих ошибках. И, очевидно, у них много ресурсов с точки зрения человеческой силы, которую они могут привлечь, что всегда будет усложнять ситуацию. Даже если украинцы могут убить пятерых россиян на каждого украинца, это все равно много россиян, чтобы пройти к цели", – отметил Роджерс.

"Я думаю, что мы на Западе имели немного нереалистические ожидания по скорости, с которой украинцы смогут провести контрнаступление, потому что для этого им нужно больше военной техники", — добавил он.

Аналитик отметил как особую проблему отсутствие преимущества Воздушных сил Украины и подчеркнул, что ВСУ важно получить доминирование в воздухе.

По его мнению, пока рано объявлять текущую контрнаступательную операцию успешной или неудачной. Украинские войска все еще ведут упорные бои и достигают побед во многих точках фронта.

Но ослабление поддержки Запада в случае окончательного провала Украины "безусловно возможно", сказал Роджерс. Но, добавил он, это может "пойти другим шалхом" и послужить тревожным сигналом для иностранных партнеров о расширении военной помощи сверх того, что они до сих пор были готовы предоставить.

"Нет никаких оснований говорить, что эта война не продлится еще много месяцев и лет. Но каждый дополнительный месяц и год, который она продолжается, делает победу России более вероятной, потому что Россия обеспечивает свои стратегические цели, даже если они значительно меньше, какими они могли быть в феврале 2022 года", – считает эксперт.

Специальный советник Залужного Дэн Райс указал в частности на отсутствие поддержки Украины с воздуха, постоянный отказ США поставлять дальнобойные ракеты ATACMS и отсутствие кассетных боеприпасов большей дальности для использования с HIMARS.

"Вы не можете получить преимущество без лучшей артиллерии и военно-воздушных сил, чтобы перейти в наступление", – добавил Райс.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что Запад готовит Украину к новому наступлению 2024 года.

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