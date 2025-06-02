У Зеленского есть козыри: разведка Израиля отреагировала на операцию "Паутина"

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Реклама

Разведка Израиля Моссад, считаемая одной из самых эффективных в мире, высоко оценила спецоперацию "Паутина", которую осуществила Украина по российским военным аэродромам.

Сообщение Моссад появилось в соцсети Х.

"Украинская операция против России – это сигнал тревоги в эру войны с использованием дронов. Кто-то сказал, что у Украины нет никаких карт. Он доказал, что это неправда", - говорится в сообщении Моссад.

Реклама

Отметим, что к сообщению добавлено фото президента Владимира Зеленского с карточными тузами с изображением российских стратегических бомбардировщиков.

Фото: Mossad Commentary.

Напомним, 1 июня Украина провела историческую спецоперацию в тылу РФ , поразив БПЛА цели на аэродромах РФ «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново». В результате ударов дронами был поражен 41 самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

Портал Axios со ссылкой на свои источники в Киеве и Вашингтоне сообщил, что Украина планировала масштабную операцию без разведывательных данных от США. В Белом доме не знали о подготовке операции СБУ и отказались комментировать удары.

Президент Владимир Зеленский также подчеркнул, что это самостоятельный результат Украины. Операция "Паутина" готовилась один год, шесть месяцев и девять дней.

Реклама

Дата публикации 12:47, 02.06.25 Количество просмотров 52 «Троянские КамАЗы»! Как СБУ гениально обхитрила россиян и уничтожила самолетов на 7 миллиардов!