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У Зеленского есть козыри: разведка Израиля отреагировала на операцию "Паутина"
Украина продемонстрировала образцовую операцию в эру войны дронов.
Разведка Израиля Моссад, считаемая одной из самых эффективных в мире, высоко оценила спецоперацию "Паутина", которую осуществила Украина по российским военным аэродромам.
Сообщение Моссад появилось в соцсети Х.
"Украинская операция против России – это сигнал тревоги в эру войны с использованием дронов. Кто-то сказал, что у Украины нет никаких карт. Он доказал, что это неправда", - говорится в сообщении Моссад.
Отметим, что к сообщению добавлено фото президента Владимира Зеленского с карточными тузами с изображением российских стратегических бомбардировщиков.
Напомним, 1 июня Украина провела историческую спецоперацию в тылу РФ , поразив БПЛА цели на аэродромах РФ «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново». В результате ударов дронами был поражен 41 самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.
Портал Axios со ссылкой на свои источники в Киеве и Вашингтоне сообщил, что Украина планировала масштабную операцию без разведывательных данных от США. В Белом доме не знали о подготовке операции СБУ и отказались комментировать удары.
Президент Владимир Зеленский также подчеркнул, что это самостоятельный результат Украины. Операция "Паутина" готовилась один год, шесть месяцев и девять дней.