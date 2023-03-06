У Зеленского и Залужного были разные мнения относительно действий ВСУ в Бахмуте — Bild

По информации издания, Залужный несколько недель назад уже рекомендовал подумать о выходе из Бахмута.
Между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникла дискуссия по поводу дальнейших действий в Бахмуте.
Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники.
"У главы государства и верховного главнокомандующего ВСУ были принципиально разные взгляды на то, как армия должна действовать в Бахмуте", – говорится в сообщении.
Bild стало известно, что Залужный несколько недель назад уже рекомендовал подумать о выходе из Бахмута по тактическим соображениям.
"Хотя потери россиян, как говорится, значительно больше, во время самоотверженной обороны города погибли и многие украинские военные. На этом фоне говорят, что Залужный настаивал на возможном выходе из Бахмута на ранней стадии", – пишут журналисты издания со ссылкой на собственные источники.
А другая сторона руководствуется соображением: если бы ВСУ отошли из Бахмута, подобные бои были бы в другом городе. Цель состоит в том, чтобы не дать россиянам наступать и при этом нанести им наибольшие потери.
Напомним, что сегодня, 6 марта, президент Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На заседании было принято решение о продолжении оборонной операции и дальнейшем усилении позиций украинских военных в Бахмуте.
Вблизи Бахмута ожесточенные бои продолжаются ежедневно в течение нескольких месяцев. Там оккупанты наращивают интенсивность штурмов.
По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, ситуация в Бахмуте сложная, но не критическая.
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