У Зеленского намекнули, что произошло с ближайшим соратником Кадырова

В Сети появилась информация о якобы ликвидации в Запорожской области Адама Делимханова, которого называют личным "палачом" главы Чечни. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк советует верить официальным комментариям украинской разведки.

Об этом он заявил в интервью "24 каналу", комментируя ситуацию с Делимхановым.

"Я всегда оперирую информацей, которую предоставляет наша разведка. Советую всем считать объективной информацией от Министерства обороны, Вооруженных Сил Украины или ГУР МО, потому что они дают на 90% верифицированную информацию. Иногда бывают, конечно, моменты, которые нужно проверить, но все же. Кадыров – это человек, абсолютно не владеющий информацией. Есть феномен человека, который абсолютно не понимает, о чем он говорит, а также что, где и как происходит", — сказал Подоляк.

Реакция Кадырова и Госдумы РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram, что он сам не может выйти на Адама Делимханова.

"На связь он не выходит. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, в каком именно месте и по каким позициям был нанесен удар, чтобы смог найти моего дорогого БРАТА. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу помочь", — сообщил Кадыров.

Впоследствии Кадыров заявил, что попавший под обстрел на оккупированных территориях Адам Делимханов "жив и здоров".

Пресс-служба Госдумы РФ опровергла информацию о том, что Адам Делимханов погиб после удара по Приморску. Власти утверждают, что депутат получил ранения в результате обстрела.

Напомним, Делимханов начал критиковать и угрожать руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину по приказу Кремля и потому, что Рамзан Кадыров больше не видит в нем союзника.

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