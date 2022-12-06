У Зеленского назвали достижения России в войне против Украины

В будущем Россию ждут еще и репарации.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал достижения России в войне против Украины. Это – деградация общества.

Об этом он написал в Twitter.

"Всплеск алкоголизма, бытовых убийств, ограблений, изнасилований, расцвет организованной преступности – это единственные результаты "специальной операции", которые будут достигнуты в самой России. Кроме, конечно, масштабных репараций Украины, уничтоженной экономики и судебных приговоров ru-верхушки", — написал Михаил Подоляк.

Всплеск алкоголизма, бытовых убийств, ограблений, изнасилований, расцвет организованной преступности – это единственные результаты «специальной операции», которые будут достигнуты в самой России. Кроме масштабных репараций Украины, уничтоженной экономики и судебных приговоров ru-верхушке. — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) December 6, 2022

Война России против Украины

24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о так называемой "спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины". Диктатор в тот же день обратился к украинцам и ВСУ с призывами к капитуляции. Путин планировал за три дня оккупировать Киев и установить в столице свой марионеточный режим. По данным главы ГУР МО Кирилла Буданова, "президентом" Украины должен был стать государственный изменник Янукович.

Однако ВСУ разрушили планы российских оккупантов и провели успешные контрнаступления на севере Украины, Харьковском и Херсонском направлениях.

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