У Зеленского назвали два способа достижения мира: россияне либо уходят из Украины, либо – у нее

В ходе саммита G20 Зеленский предложил лидерам стран план мира из 10 пунктов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что мир наступит тогда, когда в Украине не будет ни одного российского военного.

Об этом он написал на странице Twitter.

"Мир будет тогда, когда ни одного российского солдата не останется на украинской земле. Этого можно достичь двумя способами: они идут либо из нее – либо у нее. Выбор предлога оставляем за ними: Украина – свободная страна", — говорится в его сообщении.

Следует отметить, что во время саммита "Большой двадцатки" в Индонезии президент Украины Владимир Зеленский презентовал план мира, состоящий из 10 пунктов. Это:

Радиационная и ядерная безопасность

Продовольственная безопасность

Энергетическая безопасность

Освобождение всех пленных и депортированных

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка

Вывод русских войск и прекращение боевых действий

Возвращение справедливости

Противодействие экоциду

Недопущение эскалации

Фиксация окончания войны.

Реакция России была предсказуемой. В Кремле ответили президенту Украины заявлением, что Зеленский " подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры ".

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