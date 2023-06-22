У Зеленского назвали две причины, по которым Россия хочет взорвать Запорожскую АЭС

Решатся ли в Кремле ядерную катастрофу на ЗАЭС — зависит сейчас от реакции мира, подчеркнул Подоляк.

Россия рассматривает возможность взорвать Запорожскую АЭС, чтобы остановить контрнаступление ВСУ и создать "безлюдную санитарную серую зону" в Украине.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Россия не способна удержать Энергодар в среднесрочной перспективе, поэтому рассматривает масштабный теракт на ЗАЭС для остановки украинского контрнаступления и создания безлюдной санитарной серой зоны, зафиксированной на последующие годы, как часть территориального статус-кво без прекращения огня. К этой стратегии относятся и попытки ударов "Кинжалов" по дамбе в Кривом Роге", — написал он.

По его словам, россияне продолжают минировать Запорожскую станцию, включая охлаждающие бассейны.

"Решатся ли в Кремле на этот сценарий, сегодня зависит исключительно от реакции глобального мира. Красные линии должны быть начертаны, последствия – анонсированы. Не завтра. Сегодня", — подытожил Подоляк.

Россия готовит теракт на ЗАЭС

Напомним, в четверг, 22 июня, Зеленский сообщил, что Россия готовится к теракту на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Такие данные он получил от Главного управления разведки и СБУ. По словам президента Украины, он передал всю информацию с поличным западным союзникам.

Ранее директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец высказал такое мнение, что Россия взяла курс на создание "зоны смерти" в Украине. Он подразумевает, что страна-террористка в случае отступления с юга может взорвать ЗАЭС.

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