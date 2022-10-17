У Зеленского назвали Иран виновным в массовых убийствах украинцев: санкций точно мало

Иран передал российским монстрам дроны для массовых убийств украинцев.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обвинил Иран в причастности к массовым убийствам украинцев. Именно иранскими беспилотниками Россия атакует юг Украины и Киев.
Об этом он написал в Twitter.
"Иран прямо ответственен за убийства украинцев. Страна, подавляющая собственный народ, теперь передает ru-монстрам оружие для массовых убийств в центре Европы. Вот что означает незаконченное дело и уступки тоталитаризма. Тот случай, когда санкций уже мало", — написал Михаил. Подоляк.
Иран прямо ответственен за убийства украинцев. Подавляющая собственный народ страна теперь передает ru-монстрам оружие для массовых убийств в центре Европы. Вот что значит незаконченное дело и уступки тоталитаризму. Тот случай, когда санкций точно мало…— Михаил Подоляк (@Podolyak_M) October 17, 2022
Атака Украины иранскими беспилотниками
Россия получила от Ирана более 2000 тысяч беспилотников-камикадзе. Сначала оккупанты обстреливали ими объекты критической инфраструктуры и предприятия в Николаеве, Запорожье и Одессе.
Утром 17 октября россияне обстреляли иранскими беспилотниками жилой дом в центре Киева. На месте трагедии погибли четыре человека, среди которых есть беременная женщина.
В посольстве США в Украине осудили атаку Киева иранскими беспилотниками и назвали действия Путина позорными.
Воздушные силы 17 октября уничтожили 37 из 43 дронов.
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