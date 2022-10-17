Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

У Зеленского назвали Иран виновным в массовых убийствах украинцев: санкций точно мало

Дата публикации
Просмотры
1748
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
У Зеленского назвали Иран виновным в массовых убийствах украинцев: санкций точно мало

Фото: ГСЧС Украины

Иран передал российским монстрам дроны для массовых убийств украинцев.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обвинил Иран в причастности к массовым убийствам украинцев. Именно иранскими беспилотниками Россия атакует юг Украины и Киев.

Об этом он написал в Twitter.

"Иран прямо ответственен за убийства украинцев. Страна, подавляющая собственный народ, теперь передает ru-монстрам оружие для массовых убийств в центре Европы. Вот что означает незаконченное дело и уступки тоталитаризма. Тот случай, когда санкций уже мало", — написал Михаил. Подоляк.

Атака Украины иранскими беспилотниками

Россия получила от Ирана более 2000 тысяч беспилотников-камикадзе. Сначала оккупанты обстреливали ими объекты критической инфраструктуры и предприятия в Николаеве, Запорожье и Одессе.

Утром 17 октября россияне обстреляли иранскими беспилотниками жилой дом в центре Киева. На месте трагедии погибли четыре человека, среди которых есть беременная женщина.

В посольстве США в Украине осудили атаку Киева иранскими беспилотниками и назвали действия Путина позорными.

Воздушные силы 17 октября уничтожили 37 из 43 дронов.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1748
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация