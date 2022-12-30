У Зеленского назвали количество украинских военных, которые сейчас находятся в плену

РФ отказывает Красному Кресту в доступе к лагерям для военнопленных и систематически нарушает Женевскую конвенцию.

Уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая сообщила, сколько украинских военнослужащих сейчас находятся в плену.

Об этом она сообщила в интервью германскому RND, передает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Так, по ее словам, в настоящее время находятся в плену около 3,4 тысяч украинских военнослужащих, еще 15 тысяч человек пропали без вести.

"Мы не знаем, что с ними произошло (с пропавшими). Являются ли они также российскими военнопленными, были ли насильственно вывезены с оккупированных Россией территорий, или, возможно, давно убиты. Такая неопределенность особенно тяжелая для родственников", — отметила Вербицкая.

Также читайте В разведке анонсировали хорошие новости по освобождению украинских пленных

Напомним, что 28 декабря в своем ежегодном послании к Верховной Раде Украины президент Владимир Зеленский сообщил, что с 24 февраля из российского плена удалось освободить 1 тыс. 456 человек. Он также подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы вернуть домой своих граждан, которые сейчас находятся в российской неволе.

В то же время в украинской разведке сообщили, что продолжают работу над освобождением украинских военных из российского плена и анонсировали положительные новости.

Читайте также: