У Зеленского назвали конкретные условия для переговоров с Россией

Россия должна согласиться на ядерное разоружение и выплату компенсации за войну против Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал конкретные условия для переговоров с Россией. Он подчеркнул, что путинский режим утратил легитимность и Украина будет договариваться со следующей властью.

Об этом он написал в Twitter.

Подоляк подчеркнул, что Россия должна потерять свое место в Совбезе ООН из-за агрессии против Украины. Он сообщил, что в России должно произойти смена режима.

"Цивилизованный мир должен признать: обвиняемый в военных преступлениях Путин и его клика больше не являются легитимными представителями России в мире, а значит, и разговаривать с ними не о чем. Сегодняшняя российская власть должна потерять свое место во всех международных институциях, в том числе и в Совете Безопасности ООН. Состоится смена режима — поговорим с преемниками. В частности, о компенсационных выплатах и программе ядерного разоружения", — написал он.

Напомним, в министерстве иностранных дел России выдвинули новые "условия" окончания войны. Так, замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что "конфликт" будет урегулирован, если Украина откажется от вступления в ЕС и признает русский язык государственным.

Также спикер Путина Песков угрожает затяжной войной в Украине. Он заявил, что Россия, несмотря ни на что, будет продолжать так называемую "спецоперацию".

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