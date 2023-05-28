У Зеленского назвали основное условие для мирных переговоров с РФ: "После этого будет разговор"

Подоляк подчеркнул, что война может закончиться в 2023 году, если Украина получит оружие.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что основным требованием к России ради мирных переговоров будет выведение оккупационных войск из нашего государства. Только после этого со страной-агрессором можно будет разговаривать.

Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

Михаил Подоляк подчеркнул, что территориальные компромиссы с российскими террористами приведут к новой войне с РФ. Кроме того, украинцы не готовы на уступки из-за массовых убийств и бомбардировок, которые постоянно организует оккупационная армия РФ. По его мнению, Россия "получит действительные условия окончания войны исключительно на поле боя".

Украина видит завершение войны на основе "формулы мира", предложенной президентом. Основной ее пункт – это вывод оккупационных войск с нашей территории.

"Любая другая инициатива сегодня – это попытка продавить российский план, где ключевой момент – немедленное прекращение огня, но без вывода российской оккупационной группы. Это абсолютно неприемлемая позиция, направленная не на мир, а на обеспечение, по сути, победы России. А главное – зачем вообще обсуждать инициативы, за которыми стоит фигура россиян и их нежелание брать на себя ответственность за огромные преступления против человечности?", — сказал он.

Также советник главы Офиса президента подчеркнул, что представители Украины, стран G7 и Северной Европы работают над проведением мирного саммита. Россию туда приглашать не планируют, поскольку россияне все платформы используют только для распространения ненависти.

Что касается членства в ЕС и НАТО, Михаил Подоляк отметил, что это будет решать только украинский народ, а не кремлевский режим. Он добавил, что Украине по-прежнему не хватает снарядов, ракет большой дальности, также необходимы современные истребители для освобождения всех территорий.

Напомним, в министерстве иностранных дел России выдвинули новые "условия" окончания войны. Так, замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что "конфликт" будет урегулирован, если Украина откажется от вступления в ЕС и признает русский язык государственным.

Также спикер Путина Песков угрожает затяжной войной в Украине. Он заявил, что Россия, несмотря ни на что, будет продолжать так называемую "спецоперацию".

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