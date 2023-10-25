У Зеленского назвали пять главных целей России на этом этапе войны

Среди целей - Россия хочет "заморозить" войну, чтобы выйти на новые этапы.

Россия на этом этапе войны преследует пять главных целей.

О них рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Россия на этом этапе войны "истерически вкладывается" в:

"в масштабные "мясные" контрштурмы, чтобы пройти хотя бы на 500 метров. Ради пропагандистских целей.

в провоцирование других очагов нестабильности в разных регионах. И пролонгация этих нестабильностей, чтобы максимально отвлечь внимание демократий от поддержки Украины.

в обязательном замораживании конфликта, снижении интенсивности боевых действий и сохранении своего присутствия на части оккупированных территорий. С последующим выходом на следующие этапы войны.

постоянный поиск ракет/снарядов/дронов в третьих странах и создание сети производств в рамках условного террористического Альянса.

в переводе войны в позиционную без существенного продвижения сторон, чтобы частично восстановить влияние на глобальные диссекции".

Политик отметил, что все эти цели предсказуемы и примитивны. По его мнению, они "легко устраняются жесткой принципиальной позицией коалиции стран демократии"

Подоляк призвал партнеров помочь довести войну до справедливого финала, чтобы "получить архитектуру нового глобального порядка".

Ранее британская разведка назвала решающий фактор в деоккупации левобережья Херсонской области.

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