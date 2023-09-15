У Зеленского назвали условия для длительной войны: реакция на прогноз немецкого генерала

Советник главы ОП назвал два фактора, от которых зависят темпы продвижения Украины по деоккупации территорий.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление директора штаба планирования и командования Минобороны Германии о готовности оказывать военную поддержку Украине до 2032 года, что было расценено в СМИ как прогноз долговременной войны. По словам Подоляка, когда находишься за тысячи километров от фронта, война может длиться хоть 100 лет.

Об этом он говорил в эфире национального телемарафона.

"Если напрямую не платишь своей жизнью за эту войну, можно делать любые прогнозы", — подчеркнул Подоляк.

В то же время, советник главы ОП назвал два фактора, от которых зависят темпы продвижения Украины относительно деоккупации территорий.

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“Первый – это психологическая готовность общества продвигаться вперед и идти возвращеть свои территории... Но есть вторая составляющая, очень важная, и вместо того, чтобы говорить о 9 годах, надо бы говорить о существенном увеличении объемов соответствующих инструментов и существенном ускорении снабжения …Если сегодня мы будем получать оружие такими же темпами, как получаем, то, безусловно, она [война] может длиться год, два”, — отметил он.

Также Михаил Подоляк считает, что Россия в этой войне должна потерпеть тактические поражения, покидая территорию Украины, чтобы в РФ произошла политическая трансформация и режим Путина не был законсервирован.

"Они [представители действующей власти в РФ] будут практически полностью инвестировать в милитарные программы. Они будут накапливать реваншистские настроения. Они будут накапливать эмоции ненависти к нам. И они будут увеличивать давление террористическими или политическими или информационными факторами на Украину и не только на Украину. И, безусловно, это будет долгая война", — резюмировал он.

Напомним, российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, длительное время живущий в Вашингтоне, считает, что российскому президенту Владимиру Путину нужна продолжительная позиционная война в Украине, чтобы сохранить свое место в Кремле.

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