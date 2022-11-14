У Зеленского объяснили, будут ли замораживать контрнаступление зимой

После успешного контрнаступления на правобережье Херсонщины и освобождения Херсона Украина не планирует "замораживать" контрнаступление зимой.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк изданию "Der Standard".

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Подоляк подчеркнул, что освобождение Херсона – однозначно военная победа ВСУ и призвал не верить слухам о каких-либо договоренностях с РФ.

"У Украины нет абсолютно никаких причин и нет возможности прекратить это наступление. Если Украина прекратит это делать, Россия использует время для подготовки войск, введет их в Украину и укрепит свои позиции", – пояснил он.

По мнению советника ОП, Украина должна давить по всем направлениям, на всех фронтах.

"В Запорожской и Луганской областях тоже идет война. Россия находится в очень деморализованном состоянии. После деоккупации Херсона россияне в депрессии. И четвертый момент: если украинское наступление затормозится или замедлится, западные партнеры могут устать от войны и подтолкнуть к переговорам. Россия не хочет переговоров, пока не будет полностью преобладать в военном плане. Поэтому деоккупация продолжается", – подытожил Подоляк.

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