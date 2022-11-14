У Зеленского объяснили, будут ли замораживать контрнаступление зимой

Подоляк назвал 4 причины, почему контрнаступление ВСУ продолжится даже зимой.
После успешного контрнаступления на правобережье Херсонщины и освобождения Херсона Украина не планирует "замораживать" контрнаступление зимой.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк изданию "Der Standard".
Подоляк подчеркнул, что освобождение Херсона – однозначно военная победа ВСУ и призвал не верить слухам о каких-либо договоренностях с РФ.
"У Украины нет абсолютно никаких причин и нет возможности прекратить это наступление. Если Украина прекратит это делать, Россия использует время для подготовки войск, введет их в Украину и укрепит свои позиции", – пояснил он.
По мнению советника ОП, Украина должна давить по всем направлениям, на всех фронтах.
"В Запорожской и Луганской областях тоже идет война. Россия находится в очень деморализованном состоянии. После деоккупации Херсона россияне в депрессии. И четвертый момент: если украинское наступление затормозится или замедлится, западные партнеры могут устать от войны и подтолкнуть к переговорам. Россия не хочет переговоров, пока не будет полностью преобладать в военном плане. Поэтому деоккупация продолжается", – подытожил Подоляк.
Ранее ТСН.ua проанализировал, что говорят и пишут на Западе по поводу дальнейших сценариев развития войны после освобождения Херсона.
Военный эксперт Роман Свитан считает, что украинская армия не будет форсировать Днепр в районе Херсона.
Военный эксперт Олег Жданов рассказал о трех сценариях для ВСУ после деоккупации Херсона. Среди них – освобождение Крыма.
Американский генерал-лейтенант Бен Ходжес сказал, что украинская армия может освободить Мариуполь и Мелитополь до января 2023 года, а затем зайти в Крым.