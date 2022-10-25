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У Зеленского объяснили, чем опасно для Украины "дипломатическое решение войны"

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У Зеленского объяснили, чем опасно для Украины "дипломатическое решение войны"

Россия не должна избежать наказания за свои преступления на территории Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк пояснил, что "дипломатическое решение войны" опасно для Украины, поскольку это будет означать, что страна должна сдаться.

Об этом он написал в Twitter.

"Любое предложение "дипломатического урегулирования" на самом деле означает одно: Украина должна сдаться, принять ультиматумы России, а агрессор – избежать наказания. То есть это лишь о триумфе Путина и коллапсе международного права. Зачем? Украина уже эффективно контрнаступает, просто продолжайте помогать", – объяснил Подоляк.

Мирные переговоры с Россией

В начале полномасштабного наступления России на территорию Украины агрессор предложил Украине проводить переговоры в Беларуси. Для этого там несколько раз собирались украинские и российские представители, однако договориться о чем-то не удалось. Впоследствии было заседание в Стамбуле.

Украинские представители отмечают, что Россия не настроена на переговоры, а постоянно выставляет ультиматумы. Неоднократно Анкара заявляла о необходимости перемирия между Россией и Украиной. Глава Мевлют Чавушоглу отмечает, что речь не идет о мире с принуждением Украины к территориальным уступкам.

Владимир Зеленский считает, что украинское общество не вернется к довоенным отношениям с гражданами страны-агрессорки России.

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Война России против Украины
Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1713
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