У Зеленского объяснили, что делать мобилизованным Россией из оккупированного Крыма

Мобилизованные в российскую армию из оккупированного Крыма могут сдаться в плен украинским военным.

Согласно международному праву, такие пленники могут отказаться от российского обмена и остаться в Украине.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал "24 каналу".

Он уточнил, что любой из мобилизованных на временно оккупированных территориях может сдаться в плен ВСУ.

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"Особенно, если это можно сделать частью – это вообще было бы здорово. Они могут, согласно конвенции, отказаться от обмена и остаться до конца войны в Украине", – сказал советник главы президентского офиса.

По словам Подоляка, на полуострове россияне могут мобилизовать немало и тех, кто поддерживал оккупацию Крыма.

"Кто кричал о "камнях с неба" в 2014 году, аплодировал аннексии Крыма и действиям России в Донецке и Луганске... Желательно, чтобы они пошли и заплатили своими жизнями за то, что уничтожили цивилизацию в этих регионах. Это будет правильная карма, которая "догоняет" предателей", — убежден советник главы ОП.

Напомним, по данным российских медиа, в России 28 сентября планируется закрыть границы, а 30 – присоединить к своему составу оккупированные регионы Украины.

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