У Зеленского объяснили, почему оккупанты "обстреливают себя на ЗАЭС"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что обстрелы российскими оккупантами Запорожской АЭС, где находятся их же войска, преследуют определенную цель.
Эта цель – отсоединить юг от ЗАЭС и обвинить в этом украинскую армию.
Об этом Подоляк написал в Сети.
"Зачем России обстреливать себя на ЗАЭС?" – притворяются клоунами ru-пропагандисты. Объясняю: Россия бьет по части АЭС, где аккумулируется энергия, питающая юг Украины. Цель – отсоединить нас от ЗАЭС и обвинить в этом украинскую армию", – объяснил советник главы ОП.
"ООН и МАГАТЭ продолжают внимательно изучать потолок", – упрекнул организации Подоляк.
Напомним, 13 августа российские войска продолжают вести обстрелы в направлении Запорожской АЭС, поэтому власти Энергодара призвали горожан не выходить на улицы.
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