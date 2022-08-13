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У Зеленского объяснили, почему оккупанты "обстреливают себя на ЗАЭС"

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У Зеленского объяснили, почему оккупанты "обстреливают себя на ЗАЭС"

Фото: Associated Press

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что обстрелы российскими оккупантами Запорожской АЭС, где находятся их же войска, преследуют определенную цель.

Эта цель – отсоединить юг от ЗАЭС и обвинить в этом украинскую армию.

Об этом Подоляк написал в Сети.

"Зачем России обстреливать себя на ЗАЭС?" – притворяются клоунами ru-пропагандисты. Объясняю: Россия бьет по части АЭС, где аккумулируется энергия, питающая юг Украины. Цель – отсоединить нас от ЗАЭС и обвинить в этом украинскую армию", – объяснил советник главы ОП.

"ООН и МАГАТЭ продолжают внимательно изучать потолок", – упрекнул организации Подоляк.

Напомним, 13 августа российские войска продолжают вести обстрелы в направлении Запорожской АЭС, поэтому власти Энергодара призвали горожан не выходить на улицы.

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