У Зеленского объяснили, при каких условиях Украина войдет в НАТО и боится ли Запад России

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что, вероятно, после поражения России в войне против Украины, наше государство таки пригласят в НАТО. Он добавил, что западные элиты уже не боятся РФ, но остаются очень бюрократизированными.

Об этом он сказал в интервью российскому оппозиционному изданию "Медуза".

Подоляк подчеркнул, что сейчас западные элиты больше не боятся России.

"У западных элит было ощущение, что Россия быстро победит Украину и дальше двинется на Запад в том или ином виде - необязательно танками. Западные элиты этого испугались. Но как только они увидели, что Украина действительно эффективно противостоит ей и что Россия не пройдет сквозь Украину, они успокоились, вернулись к своему традиционному образу жизни, к классической монотонной бюрократии, когда ты все время бубнишь, ноешь и ничего не делаешь", - считает он.

Подоляк подчеркнул, что Украина заинтересована в том, чтобы система безопасности на европейском континенте была перестроена.

"Нам бы хотелось, чтобы военный альянс перестроился, более реалистично оценивал современные риски, функции и роль Украины. Было бы символично, если бы на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля сказали, что Украина скоро будет членом НАТО. Хотя я думаю, что определенные заявления по этой теме на предстоящем саммите будут сделаны", — пояснил советник главы ОП.

Подоляк подчеркнул, что после поражения России в войне против Украины, наше государство очень быстро будет принято в НАТО.

Напомним, Соединенные Штаты Америки готовы предоставить Украине гарантии безопасности по аналогии с Израилем после завершения войны.

В то же время Байден считает, что о членстве Украины в НАТО пока рано говорить.

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