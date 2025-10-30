У Зеленского объяснили, зачем Путин говорит о ядерных боеголовках

Михаил Подоляк / © Associated Press

Постоянные заявления Владимира Путина о ядерном оружии свидетельствуют о его психологической зависимости от войны и стремлении держать мир в страхе.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

"Как любой примитивный и предполагаемый авторитарий, субъект Путин безгранично зациклен на оружии: ядерных боеголовках, "Тополе", "Сармате", "Буревестнике", "Посейдоне". Каждое его соображение - о том, сколько людей он еще убьет, что захватит, кого захватит.

По его словам, у российского диктатора "гиперфиксация на войне как единственном источнике конкурентности", а потому бессмысленно вести с ним рациональные переговоры.

"Человек с тяжелым личностным расстройством не может держаться в пределах рационального. Здесь уместна или специфическая психокоррекция, или - в нашем случае - безусловная изоляция", - подчеркнул советник председателя ОП.

Подоляк подчеркнул, что единственным эффективным способом воздействия на Кремль остается экономическая изоляция и блокирование доступа России к ресурсам.

"Нужно обезжиривать и обездвиживать систему: отрезать от финансовых рынков, от возможностей продавать нефть, от контрабандных схем по покупке компонентов для "Калибров" и "Искандеров". К сожалению, в российских ракетах до 70% электроники - европейско-американского происхождения. Этот доступ следует не следует.

Советник подытожил, что процесс "обезжиривания России" необходимо существенно ускорить, чтобы остановить ее военную машину.

Как сообщалось ранее, 26 октября Путин объявил о завершении "решающих испытаний" межконтинентальной крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Он назвал ее "уникальным" оружием "неограниченной дальности", которого нет на планете, а также распорядился "определить возможные способы применения" ракеты и начать готовить инфраструктуру для ее размещения в войсках.

После этого Путин также сообщил, что в России провели испытание подводной ядерной торпеды "Посейдон", которую предполагается запускать на большой глубине с целью подрыва и вызова радиоактивного цунами. Говоря об "успешном" запуске аппарата с подлодки, Путин отметил, что "по скоростям и глубинам движения" в мире "ничего подобного нет и в ближайшее время вряд ли появится".

Все эти заявления подтверждают мнение экспертов о том, что восхваление России испытаниями новым "супероружием" может быть элементом психологического воздействия на Запад.