У Зеленского остро обратились к лидерам мира, желающим принудить Украину к примирению с РФ

Подоляк считает, что нарративы, которые сейчас появляются в СМИ, являются "наивными" условиями к миру.

В Офисе президента обратились к политикам в мире, которые "наивно" верят, что закончить войну с Россией можно, отдав часть Украины или подписав договоренности.

Об этом написал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

"Очевидно, что столько политической наивности в настоящем вряд ли можно где-то найти. Но если да, то откуда у некоторых периодически берется это странное желание заставить Украину замириться с агрессором ценой территориальных уступок ? Совершенно понятно, что будет дальше с Украиной, Европой, демократией и международным правом в целом", — написал он.

Подоляк назвал три нарратива, в которые нельзя верить:

"Первый – верить, что присоединение к 17 млн кв. км своей площади еще 100 тыс. кв. км оккупированных украинских территорий является финальной целью России. Просто сравните цифры и оцените уровень жизни в России.

Второй – надеяться на достаточную для переговоров адекватность режима, который положил сотни тысяч своих граждан, экономические перспективы, международную репутацию и будущее своего государства ради увеличения своей территории на 0,6%. И ради масштабного демонстративного уничтожения в настоящее время гражданского населения другой страны.

Третий, роковой – считать, что россияне собираются соблюдать условия любых подписанных ими договоров. Что там по поводу бумаг, на которых субъекты типа Путина/Патрушева ставят подписи?", — говорится в его сообщении.

Напомним, в Трампе отреагировали на статью The Washington Post, что бывший президент США хочет закончить войну, отдав России часть Украины.

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