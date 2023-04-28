У Зеленского остро отреагировали на ракетный удар россиян по Умани: "Ничтожные существа" (видео)

Ермак призывает усилить санкционное давление и на Москву, и на ее сторонников.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на ракетный удар по жилой многоэтажке в Умани Черкасской области. Атаку в ночное время суток, когда люди находились в своих домах и спали, он назвал "типичным почерком российских террористов".

Представитель ОП также показал видео с места атаки.

"Это Умань. Ничтожные существа попали ракетой в многоэтажку, есть пострадавшие. Ракетный обстрел совершили тогда, когда гражданские люди спали", — подчеркнул Ермак.

По его словам, следует перекрыть кислород россиянам и усилить ограничения не только против Москвы, но и их приспешников.

"Санкции должны относиться к тем странам, которые помогают России покупать западные чипы для производства ракет в обход ограничений", — подчеркнул руководитель Офиса президента.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ночью 28 апреля подразделения сил ПВО уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два беспилотника оперативно-тактического уровня. Российские войска атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

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