У Зеленского отреагировали на новое заявление Илона Маска по поводу ядерной угрозы со стороны России: "Сомнительная стратегия"

Илон Маск снова принялся за свое. Теперь он решил высказать свое мнение о ядерном оружии и Третьей мировой войне.

Основатель компании SpaceX Илон Маск высказался о ядерном оружии, санкциях против России и Третьей мировой. Этим он снова возмутил украинцев и, в частности, Офис президента.

Свое мнение о ядерной угрозе Маск написал на своей странице в соцсети.

По его словам, если РФ предстанет перед выбором: потерять Крым или применить в ответ на это ядерное оружие — фюрер Путин якобы выберет последнее.

“Мы уже всячески ввели санкции/отсекали Россию, так что им еще терять? Если мы уничтожим Россию ядерным оружием, они уничтожат нас и тогда у нас будет Третья мировая война”, — сказал Маск.

Со своей стороны советник главы ОП Михаил Подоляк посоветовал миллиардеру не "капитулировать" перед РФ, а улучшать свою стратегию.

"Если каждый раз капитулировать перед Россией, услышав ядерные угрозы, за сколько итераций этого противостояния SpaceX станет SpaceZ с "Дмитрием Рогозиным" как СЕО? И сколько еще стран начнут хаотичную ядерную гонку, чтобы защитить себя? Сомнительная стратегия”, — подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, что СБУ открыла два уголовных производства по фактам атаки дронами Киева.

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