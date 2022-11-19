У Зеленского отреагировали на обстрел "гуманитарки" в Херсонской области: "Жалкая тактика ничтожных "совков"

Во время артиллерийского обстрела российских террористов получили ранения пять человек, пришедших за хлебом.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на обстрел гуманитарной точки в деоккупированной Белозерке Херсонской области. Чиновник заверил, что за все преступления оккупантов будет отвечать "несколько поколений россиян".

Об этом Ермак написал у себя на странице телеграмм.

"Террористы из России бьют по гуманитарным точкам на деоккупированных территориях. Жалкая тактика ничтожных "совков". Каждая такая деталь в пазле преступлений России будет доказательством для трибунала, будущих наказаний и компенсаций украинцам. Несколько поколений россиян" будут отвечать за все это — ответят говорится в его сообщении.

Военные преступления оккупантов на освобожденной Херсонщине

После деокупации правого берега Херсонской области открываются страшные преступления путинской армии. Криминалисты Киевской области обнаруживают тела убитых и замученных граждан, повреждения домов, исследуют места обстрелов. Также правоохранители находят растяжки в школах, минные ловушки и обнаруживают разбитую вражескую технику.

В субботу, 19 ноября, в ОП сообщили, что в поселке Белозерка Херсонской области российские террористы из артиллерии обстреляли пришедших за хлебом людей. Пять человек получили ранения.

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