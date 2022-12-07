У Зеленского отреагировали на признание Путина о "захватнической войне": "Маски сброшены"

Путин признался, что он ведет войну, а не "спецоперацию".

В Офисе президента отреагировали на признание российского диктатора Владимира Путина, впервые после 9 месяцев полномасштабного вторжения назвал "спецоперацию" войной. Советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что после сегодняшних заявлений главы Кремля "маски сброшены".

Об этом Подоляк написал в твиттере.

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"Маски сброшены. Забудьте о "провокациях НАТО", "денацификации" и других забытых casus belli. Путин подтвердил то, что было очевидно всему миру : Россия ведет захватническую войну геноцидного типа для завоевания новых территорий, потому что так завещал Петр I. Кто-то еще хочет "урегулирование?", — говорится в его сообщении.

Напомним, российский президент-диктатор Владимир Путин впервые назвал войну на Украине "войной" и обвинил в этом Украину. Более того, он обвинил Украину в "игнорировании интересов России по защите русскоязычного населения Донбасса". Он также заявил, что так называемая "СВО" может затянуться на длительный срок.

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