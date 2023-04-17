У Зеленского отреагировали на признание "вагнеровцев" в убийствах детей: "Найдем каждого"

Российские военные, признавшиеся в убийствах украинских детей в Бахмуте, должны быть справедливо и жестко наказаны.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Российские террористы признались в убийстве украинских детей в Бахмуте и Соледаре. Сейчас речь идет о военных преступниках из чвк "вагнер", но это проливает свет на преступления российской армии в Украине. Они воруют наших детей и убивают", — написал глава ОП в Сети.

"Сколько еще таких преступлений? Нация извергов и убийц, биологический мусор этого мира", — добавил Ермак.

Он также подчеркнул, что одного признания мало и виновные должны быть наказаны: "Должно быть наказание. Жесткое и справедливое. И оно обязательно будет. Мы узнаем все факты преступлений и найдем каждого, кто совершал их".

Глава ОП добавил, что россияне похитили тысячи украинских детей. Сколько из них остались в живых – пока неизвестно.

"Мы делаем все, чтобы вернуть наших детей. Мир должен видеть лицо россии, не бояться, а бить жестко", – призвал Ермак.

Напомним, двое бывших "вагнеровцев" признались проекту Gulagu.net в убийстве более 20 украинских детей и подростков в Бахмуте, подрыве ямы с более 50 ранеными пленными, в зачистке жилых домов с убийством всех, в том числе детей. Боевики рассказали, что приказы об убийствах отдавал лично владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он также одобрял террористические методы и жестокость.

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