У Зеленского отреагировали на ракетную атаку по Украине и предостерегли Запад

Ермак предупредил – если продемонстрировать слабость сегодня, завтра российские ракеты будут лететь по городам Запада.

На ракетную атаку по Украине 23 января отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что остановить этот террор можно только силой.

Об этом Ермак написал в Сети.

Руководитель ОП отметил, что снова российские удары были нанесены по гражданским, есть попадания в жилые дома, "террор россиян".

"Мир должен понимать, что остановить этот террор можно только силой", — подчеркнул Ермак.

"А также мир должен помнить, что российские ракеты сейчас летят по Украине, но если продемонстрировать слабость сегодня, завтра они будут лететь по западным городам", — предостерег руководитель президентского офиса.

Атака по Украине 23 января

Напомним, российские оккупанты в ночь на 23 января атаковали Украину дронами-камикадзе, а под утро устроили массированную ракетную атаку. Взрывы прогремели в Павлограде, Киеве и Харькове. Зафиксированы разрушения, пожары, есть раненые. Люди оказались под завалами.

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