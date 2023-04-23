У Зеленского отреагировали на скандальное заявление китайского посла по Украине

У Зеленского удивлены скандальным заявлением посла Китая, который во Франции подверг сомнению суверенитет бывших советских республик. В частности, он сказал, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", потому что нет соответствующего международного соглашения, которое ратифицировало их статус. Кроме того, подчеркнул, что Крым был поначалу "российским полуостровом".

На это отреагировал советник руководителя офиса президента Михаила Подоляк.

По его словам, все постсоветские государства имеют четкий суверенный статус, зафиксированный в международном праве, кроме России, которая обманным путем заняла место в Совбезе ООН.

Также читайте В России продолжается тайная вербовка заключенных на войну против Украины

"Странно слышать от представителя страны, щепетильно относящегося к своей тысячелетней истории, абсурдную версию "истории Крыма". Хотите быть великим политическим игроком — не пересказывайте пропаганду российских аутсайдеров", — добавил Подоляк.

Между тем Министерство иностранных дел Эстонии вызывает посла Китая из-за заявления китайского дипломата во Франции, подвергшего сомнению суверенитет постсоветских стран.

Читайте также: