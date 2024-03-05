У Зеленского отреагировали на уничтожение катера "Сергей Котов"

Черноморский флот РФ не может быть в украинском Крыму.
Уничтожение российского патрульного катера "Сергей Котов" прокомментировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Свой комментарий глава ОП опубликовал в Сети.
"Черноморский флот рф — это символ оккупации. Его не может быть в украинском Крыму", — коротко отметил Ермак.
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Напомним, в ночь на 5 марта неподалеку от Керченского пролива украинские морские дроны Magura V5 атаковали российский катер "Сергей Котов". Судно было полностью уничтожено и затонуло.
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