У Зеленского отреагировали на уничтожение катера "Сергей Котов"

Черноморский флот РФ не может быть в украинском Крыму.

Уничтожение российского патрульного катера "Сергей Котов" прокомментировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Свой комментарий глава ОП опубликовал в Сети.

"Черноморский флот рф — это символ оккупации. Его не может быть в украинском Крыму", — коротко отметил Ермак.

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Уничтожение корабля "Сергей Котов"/Скриншот с видео

Напомним, в ночь на 5 марта неподалеку от Керченского пролива украинские морские дроны Magura V5 атаковали российский катер "Сергей Котов". Судно было полностью уничтожено и затонуло.

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