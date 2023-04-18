У Зеленского отреагировали на визит Путина в Украину: "Спецтур" автора массовых убийств"

Подоляк отметил, что деградация главы Кремля поражает.
Визит президента России Владимира Путина на оккупированные территории советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал "спецтуром" автора массовых убийств".
Об этом советник главы ОП написал в Сети.
Высказываясь о Путине, он отметил, что "такого политического субъекта" на сегодняшний день уже нет.
"Эволюция (деградация) Путина поражает. Год назад его заявлений ждали в мире. Что он скажет? Что он сделает? Сегодня – безразлично. Такого политического субъекта нет", – говорится в заявлении Подоляка.
"Есть "спецтур" автора массовых убийств оккупированными и разрушенными территориями. Чтобы напоследок насладиться преступлениями "своих", — отметил он.
Напомним, российские средства массовой пропаганды распространили утром 18 апреля сообщение о визите Путина якобы на временно захваченные территории Херсонщины и Луганщины для встречи с военным командованием. В Сети также появились видео с поездкой российского диктатора.
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