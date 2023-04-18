У Зеленского отреагировали на визит Путина в Украину: "Спецтур" автора массовых убийств"

Визит президента России Владимира Путина на оккупированные территории советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал "спецтуром" автора массовых убийств".

Об этом советник главы ОП написал в Сети.

Высказываясь о Путине, он отметил, что "такого политического субъекта" на сегодняшний день уже нет.

"Эволюция (деградация) Путина поражает. Год назад его заявлений ждали в мире. Что он скажет? Что он сделает? Сегодня – безразлично. Такого политического субъекта нет", – говорится в заявлении Подоляка.

"Есть "спецтур" автора массовых убийств оккупированными и разрушенными территориями. Чтобы напоследок насладиться преступлениями "своих", — отметил он.

Напомним, российские средства массовой пропаганды распространили утром 18 апреля сообщение о визите Путина якобы на временно захваченные территории Херсонщины и Луганщины для встречи с военным командованием. В Сети также появились видео с поездкой российского диктатора.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber