У Зеленского отреагировали на заявления Минобороны РФ об «остановленном контрнаступлении»

Заявления Министерства РФ об «остановленном контрнаступлении ВСУ на Запорожском направлении» являются «психологическим давлением на российское население».

Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Радио Свобода.

Подоляк говорит, что оборонно-наступательные действия Украины, безусловно, идут, в частности, на Донецком направлении.

"Интенсификация обстрелов, тестирование систем обороны России, увеличение этого давления и так далее – все это идет. Что касается российского Минобороны. Пусть они продолжают комментировать, что они уже все остановили. Вчера началось, а сегодня уже остановили. Это будет означать, что они увеличивают количество панических настроений в России", — отметил советник ОП.

Также, по словам Подоляка, в РФ понимают, что все это будет вызывать дополнительные психологические давления на российское внутреннее пространство. А вот заявления о начале контрнаступления «комментировать должны в Генеральном штабе Украины».

Несмотря на это, в Минобороны России заявили, что «отразили контрнаступление ВСУ и заставили украинскую армию отойти».

Напомним, в четверг, 8 июня, издание The Washington Post со ссылкой на четырех должностных лиц в ВСУ, говоривших на условиях анонимности, сообщило о начале контрнаступления ВСУ.

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр рассказала о ситуации в Ореховом (Запорожская область), где ВСУ, вероятно, ведут контрнаступление.

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