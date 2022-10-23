У Зеленского отреагировали на заявления Шойгу о "грязной бомбе": хотят оправдать геноцид фейком

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что Украина якобы изготовила "грязную бомбу". Он подчеркнул, что россияне хотят оправдать геноцид фейком.

Об этом он написал в Twitter.

"Что мы слышали от России раньше? Обвинения в нацизме, разработке ядерного оружия и подготовке боевых голубей. Все это абсолютная ложь. Что мы слышим сейчас? Есть только грязные попытки оправдать очевидный ru-геноцид новым фейком", – написал Подоляк.

Что мы слышали от России раньше? Обвинение в нацизме, разработке ЯЗ и подготовке боевых голубей. Все это абсолютное вранье. Что мы слышим сейчас? "Грязная бомба", "подрыв дамбы". Тоже ложь. Нет никакой "грязной бомбы". Есть только грязные попытки оправдать очевидный ru-геноцид новым фейком. — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) October 23, 2022

"Грязная" бомба и заявления Шойгу

Российские пропагандисты в унисон заявили, что Украина якобы изготовила "грязную" бомбу и готовится применить ее на территории Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу из-за выдумки российской пропаганды начал обзванивать министров обороны стран НАТО, среди которых — Великобритания, Франция и Турция.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами.

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