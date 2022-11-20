У Зеленского ответили Медведеву по поводу "российского" Киева: "Визжание не поможет"

Ермак подчеркнул, что в Кремле следует подумать о будущем России.

Глава Офиса президента Андрей Ермак ответил на упреки "запасного президента РФ" Дмитрия Медведева о "российском Киеве". Он подчеркнул, что подобное "визжание России не поможет".

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

"Тем, кто из болот что-то визжит о Киеве, уже ничто не поможет. Такое не лечится, а исторически мы еще посмотрим, какими буквами будет вписана в мировую историю "россия" после 2022 года. Мы поможем развенчать их мифы и пролить правду на них и украденную у других историю", — написал глава Офиса президента.

Заявление Медведева о "российском" Киеве

Бывший президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, по данным СМИ, злоупотребляющий алкоголем, выдал новое маразматическое заявление в стиле диктатора Путина. Он заявил, что Киев якобы "российский город" и пригрозил украинцам новым наступлением на нашу столицу.

Это не первый бред, который распространяет Медведев. Ранее он заявил, что РФ будет грабить другие страны и цинично высказался о ракетных атаках на Украину.

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