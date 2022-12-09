У Зеленского ответили на заявление Путина, что Россия планировала напасть на Украину раньше 24 февраля

Реалии "на земле" таковы, что Украина вернет все территории, определенные в 1991 году, ответил Подоляк Путину.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил главе Кремля Путину на его заявление, что РФ планировала напасть на Украину раньше 24 февраля. Чиновник заверил, что России придется научиться уважать международное право, хотя она этому или нет.

Об этом Подоляк написал у себя на странице в твиттере.

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"Путин не сожалеет, что начал геноцид Украины, а сожалеет, что не начал раньше. Хорошее напоминание всем фанатам компромисса с дьяволом, с кем они имеют дело. России придется научиться уважать международное право и принять реалии "на земле". Они будут соответствовать ее границам" 1991 года", — говорится в его сообщении.

Напомним, в пятницу, 9 декабря, российский президент Владимир Путин заявил, что он планировал начать так называемую "СВО", а по факту полномасштабное вторжение в Украину, ранее 24 февраля, но рассчитывало договориться в рамках "Минская-2".

Также Путин снова заговорил, что РФ готова к переговорам с Украиной, но хочет гарантий безопасности.

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