У Зеленского ответили, почему Россия прицельно бьет по гражданским

Россия сознательно наносит удары в места с интенсивной жилищной застройкой, центр города или социальные объекты, цель которого — вызвать шоковое состояние у населения.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, пишет "РБК-Украина".

Он отметил, что у России есть возможность обстреливать всю территорию Украины, независимо от того, где расположен тот или иной социальный, гражданский или военный объект или объект критической инфраструктуры.

У страны-агрессорки достаточно ракет, которые могут попадать где угодно на территории Украины.

"Если мы говорим, например, о Запорожье, Днепре, Полтаве или Харькове. Это буквально считанные не минуты, а секунды. То есть это полторы минуты, две... Это предотвратить можно, только если мы достроим систему противоракетной обороны, тотальную систему. Особенно., в восточных и юго-восточных регионах", — сказал Подоляк.

Он отметил, что для защиты против баллистики нужно, чтобы ПВО базировалось на системах Patriot или NASAMS, эффективно работающих именно против такого типа ракет.

По мнению советника руководителя ОП, тогда индекс ущерба может быть увеличен до 90-95%.

"Это первое. То есть здесь понятно, что нужно делать, в чем есть дефицит. И понятно, что искать виновных среди украинцев — это нонсенс. И на это как раз рассчитываются такого типа геноцидные удары. И здесь я перехожу ко второй составляющей. Мы видим изменение в Они перестали вообще маскировать, что они делают. По учебному заведению, по лечебному. ", – добавил он.

Подоляк подчеркнул, что агрессор сознательно наносит удары в места, где есть интенсивная жилая застройка, центр города или социальные объекты, чтобы вызвать шоковое состояние у населения.

"Опять же, чтобы мы начали эти разборки кто в чем виноват и можно ли это предотвратить. То есть тактика абсолютно сознательная. Они уже не говорят, что атакуют какие-то объекты военные и так далее. Они откровенно уже говорят, что бы Почему эта тактика возможна сегодня? Потому что международной юрисдикции не существует, к сожалению», — заявил Подоляк.

На фоне обсеревших украинских городов армией РФ он также затронул тему визита главы Кремля в Монголию, которая является подписантом Римского устава, но не выполнила ордер МКС.

"Таким образом, сегодня должны зафиксировать, что, к сожалению, РФ будет повышать градус эскалации именно по отношению к международному праву и гражданскому населению Украины. Потому что других инструментов влияния на ситуацию в России нет", — подчеркнул Подоляк.

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Напомним, утром 4 сентября во время комбинированной атаки по Львову было повреждено по меньшей мере семь памятников архитектуры местного значения.

А по свидетельству очевидицы кровавого ракетного обстрела, при атаке даже до укрытия добежать было невозможно.

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