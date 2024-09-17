У Зеленского ответили, правда ли, что Украина согласна на территориальные уступки в обмен на мир

У украинских власти нет плана завершения войны, где фигурировало бы замораживание конфликта, прекращение огня или передачу России территорий.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет "Киев24" со ссылкой на интервью в "Настоящем времени".

Подоляк напомнил о заявлении президента Украины Владимира Зеленского о невозможности замораживания конфликта, ведь это не приведет к финалу войны, а лишь к получению Россией возможности накопить дополнительные ресурсы и продлить уже третьим этапом более массовые убийства гражданского населения в Украине.

Советник подчеркнул, что официальная позиция Киева только одна: война должна закончиться поражением России.

"Поражение Российской Федерации можно обеспечить определенным количеством оружия как такового. То есть, грубо говоря, военное, дипломатическое, экономическое и политическое принуждение", – сказал Подоляк.

План победы Зеленского и Курская операция

Подоляк также поднял тему Курской операции, которая, по его словам, фигурирует в плане победы Владимира Зеленского.

"Это, во-первых, будет существенно влиять на те социальные настроения, которые есть в России. Во-вторых, это будет существенно давить на путинское окружение и вести в финал этой войны", – сказал он.

По словам Подоляка, западные союзники заинтересованы в том, чтобы международное право доминировало, но для этого должны быть тактические или стратегические поражения Российской Федерации, потому что все остальное приведет только к эскалации.

Напомним, 16 сентября, президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам рассказал о главных событиях, в частности, о плане победы Украины, который, по его словам, готов на 90%.

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