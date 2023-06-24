У Зеленского ответили, возможен ли контакт Киева с Москвой на фоне бунта Пригожина

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники намерены дойти до Москвы.
Украина будет выстраивать отношения с Россией только по линии фронта, несмотря на намерения Пригожина.
Об этом заявил советник главы ОП Украины Михаил Подоляк, передает FREEДОМ.
"У нас есть единственный способ выстроить правильные отношения – это выбить РФ полностью с оккупированных территорий и выйти на грани 1991 года", – отметил советник ОП.
Впрочем, Подоляк не исключает возможности, что контакт Киева и Москвы возможен только с переходным правительством в РФ с целью заключения договоров об итогах войны и послевоенного мира.
Мятеж Пригожина: что известно
Напомним, в ночь на 24 июня наемники ППК "Вагнер" под руководством олигарха Евгения Пригожина пересекли государственную границу России и вошли в Ростов".
Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на военный мятеж "вагнеровцев" во главе с Евгением Пригожиным в РФ.
Тем временем на подходах у Москвы российские силовики начали сооружать блокпосты и оборонительные позиции.
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