У Зеленского подтвердили разрешение бить по территории РФ американским оружием

Украина может нанести ответный удар по российским силам, которые атакуют или готовятся бомбить Харьков и область.

Администрация Джо Байдена смягчила свою политику, согласно которой запрещала Украине использовать американское оружие против целей внутри России. Но некоторые ограничения еще остаются.

Об этом сказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в комментарии Guardian.

"Это значительно усилит нашу способность противостоять попыткам России массово проникнуть через границу", — подчеркнул Никифоров.

Удары американским оружием можно наносить исключительно в приграничных с Харьковской областью районах.

Напомним:

Администрация президента США Джо Байдена действительно позволила Украине бить по территории РФ американским оружием. Правда, такое разрешение касается только российских позиций, откуда оккупанты атакуют Харьковскую область. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на американского чиновника.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон 3 мая заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, предоставленным Лондоном, а позже с аналогичными заявлениями выступили Швеция, Польша и Финляндия. За смягчение ограничений для ВСУ также выступили министр обороны Нидерландов и президент Франции. А Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства государств Альянса разрешить Украине бить западным оружием по военным целям на территории РФ.

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