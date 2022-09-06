Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

У Зеленского порекомендовали россиянам организовать "масштабное отступление"

Дата публикации
Просмотры
5174
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
У Зеленского порекомендовали россиянам организовать "масштабное отступление"

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк дал совет российским оккупантам.

Он порекомендовал захватчикам организовать масштабное отступление с территории Украины и остаться в живых.

Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Единственная хорошая стратегия для российских войск сейчас – масштабное организованное отступление. По всех направлениях. Рекомендую", — написал Михаил Подоляк.

Напомним, в Минобороны сообщили о хороших новостях с фронта.

Читайте также:

Ахтем Сеитаблаев: Не страшно только человеку, живущему в каком-то другом измерении

Ахтем Сеитаблаев: Не страшно только человеку, живущему в каком-то другом измерении

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация