У Зеленского порекомендовали россиянам организовать "масштабное отступление"

Он порекомендовал захватчикам организовать масштабное отступление с территории Украины и остаться в живых.

Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Единственная хорошая стратегия для российских войск сейчас – масштабное организованное отступление. По всех направлениях. Рекомендую", — написал Михаил Подоляк.

Единственная хорошая стратегия для российских войск сейчас – масштабное организованное отступление. Во всех направлениях. Рекомендую. — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) September 6, 2022

Напомним, в Минобороны сообщили о хороших новостях с фронта.

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