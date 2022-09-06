У Зеленского порекомендовали россиянам организовать "масштабное отступление"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк дал совет российским оккупантам.
Он порекомендовал захватчикам организовать масштабное отступление с территории Украины и остаться в живых.
Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.
"Единственная хорошая стратегия для российских войск сейчас – масштабное организованное отступление. По всех направлениях. Рекомендую", — написал Михаил Подоляк.
Единственная хорошая стратегия для российских войск сейчас – масштабное организованное отступление. Во всех направлениях. Рекомендую.— Михаил Подоляк (@Podolyak_M) September 6, 2022
Напомним, в Минобороны сообщили о хороших новостях с фронта.
Читайте также:
- Контрнаступление на юге: ВСУ освободили несколько населенных пунктов от оккупантов
- Танки, боевые машины, ствольная и реактивная артиллерия: в Генштабе сообщили об обстрелах населенных пунктов
- Пропагандисты заявляют о контрнаступлении ВСУ в Балаклее на Харьковщине: все, что известно об "аде" для оккупантов (фото)