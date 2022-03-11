У Зеленского предупредили, что РФ готовится реализовать в Украине "сирийский сценарий"

У Зеленского предупредили, что РФ готовится реализовать в Украине "сирийский сценарий"

Россияне набирают в армию бывших бойцов ИГИЛ, чтобы направить их против мирных украинцев.

Советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк предупредил, что Россия, совершающая на территории Украины военные преступления, цинично обстреливая мирное население, может попытаться реализовать в Украине "сирийский сценарий".

Об этом Подоляк написал в Twitter.

"Официальные лица РФ, в том числе военный министр Шойгу, заявили о срочном рекрутинге 16 тысяч бойцов экс-ИГИЛ для использования против мирных граждан Украины. Наем ИГИЛ и российские пропагандистские заявления о химическом оружии свидетельствуют о намерении реализовать в Украине сирийский сценарий", — заявил Подоляк.

Ранее сообщалось, что РФ придумала фейк о разработке биологического и химического оружия в Украине. В этой связи глава Минздрава Виктор Ляшко просит ВОЗ объяснить, почему это неправда.

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