У Зеленского призвали не игнорировать тревоги: где воют сирены

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В трех областях Украины вечером 4 апреля объявлена воздушная тревога, которую в Офисе президента призвали не игнорировать.

Об этом в Сети написал руководитель ОП Андрей Ермак.

"Не игнорируйте тревоги там, где они есть", – говорится в коротком заявлении.

В настоящее время сирены тревоги раздаются в Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Напомним, в ОК "Юг" обратили внимание, что в последние дни возросла активность россиян в воздухе, что может быть связано с поиском врагом новой тактики.

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