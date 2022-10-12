У Зеленского призвали признать геноцид: РФ совершает казни, изнасилование и заявляет о "демонтаже Украины"

Преступления геноцида россиян против украинцев должны быть признаны на официальном уровне.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал мир признать геноцид украинцев, который совершает Россия. По его мнению, об этом могут свидетельствовать массовые казни, изнасилования и заявления пропагандистов о "демонтаже Украины".

Об этом советник главы ОП написал в Twitter.

Михаил Подоляк подчеркнул, что призыв конгрессмена США и сопредседателя Хельсинкской Комиссии Стива Коэна о признании геноцида был правильным. Он добавил, что Россия не скрывает своих намерений и планирует убить как можно больше украинцев.

"Удары по гражданской инфраструктуре, массовые казни и изнасилования, принудительная депортация, развод семей, уничтожение украинской литературы в школах, официальные заявления о "демонтаже Украины". Стив Коэн прав: Россия делает в Украине геноцид. Это должно быть признано на официальном уровне", – подчеркнул Подоляк.

Удары по гражданской инфраструктуре, массовые казни и изнасилования, принудительная депортация, развод семей, уничтожение украинской литературы в школах, официальные заявления о «демонтаже Украины». @RepCohen прав: Россия делает в Украине геноцид. Это должно быть признано на официальном уровне. — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) October 12, 2022

Признание преступлений России геноцидом украинцев

Российские пропагандисты, депутаты и чиновники в Кремле неоднократно заявляли о так называемом решении "украинского вопроса", которое эксперты сравнивают с планами нацистской Германии решить "еврейский вопрос". Российские оккупанты на оккупированных территориях Украины массово убивают украинцев, насилуют, принудительно депортируют на территорию РФ, уничтожают украинскую литературу. После деоккупации в украинских городах военные обнаруживают массовые захоронения жертв российской агрессии. Так было в Буче, Ирпене, Изюме, Лимане, Святогорске и других населенных пунктах.

Старший советник Конгресса Пол Массаро сообщил, что в Конгресс США внесли законопроекты о признании России государством-спонсором терроризма и законопроект о признании действий России в Украине геноцидом.

Сенат Чехии уже признал преступления РФ в Украине геноцидом украинского народа. Канада также официально признала преступления России против Украины геноцидом украинского народа. Латвия и Эстония приняли такие же решения.

Читайте также: