У Зеленского прокомментировали атаки дронов по территории России: "Все более эффективные"

В ОП считают, что дроны будут чаще атаковать Россию.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал атаки неизвестных беспилотников по территории России. Он подчеркнул, что ударов будет больше, и они станут еще эффективнее.

Об этом он сказал 30 августа в эфире телемарафона.

Михаил Подоляк отметил, что в будущем ударов по территории России станет больше. Он подчеркнул, что вернувшиеся из Украины оккупанты сами перенесут войну на территорию России.

"Три вывода. Первое, ударов будет много. Второе, удары все более эффективны. Они четко понимают цели, которые ставят перед собой. И третье, эти удары в один момент вернут всю войну на территорию России. Куда дотянутся люди, которые сегодня воюют по линии фронта с нами, то есть когда они начнут убегать", — сказал он.

Напомним, в ночь на 30 августа на аэродроме в российском Пскове раздались громкие взрывы. После этого там разгорелся пожар. Россияне заявили об "атаке дронов" и уничтожении 4 военно-транспортных самолетов Ил-76.

Также "Русский добровольческий корпус" сообщил, что они провели успешную спецоперацию и атаковали аэродром в Курске.

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